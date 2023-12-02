Başakşehir Devlet Hastanesi’nde tüm personel Filistin için ayakta

Tüm hastane personelinin katıldığı Filistin halkına destek eyleminde aşağıdaki basın açıklaması okundu;

Gazze için buradayız!

Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için,

Şehit olan sağlık çalışanlar için,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evlatlarını kaybettikleri halde sabır ve metanetle direnen anneler, babalar için,

Vicdanların sesi olmak için buradayız!

Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail’i lanetlemek;

Zulüm altında kahramanca direnen Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız!

Saldırılarda 6 bin 150'si çocuk, 4 bini kadın olmak üzere 15 bine yakın insan katledildi. Binlerce insan evlerinden yuvalarından oldu.

100 e Sağlık yakın personeli şehit edildi, 7 hastane, 21 sağlık merkezi kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir devlet hastanesi sağlık çalışanları olarak hastanemizden sesleniyoruz!

Öncelikle eşlerini, çocukları ve yakınlarını kaybetmelerine ve her gün tepelerine yüzlerce füze yağmasına rağmen görevlerine devam eden kahraman sağlık çalışanlarını kutluyoruz.

Tüm imkansızlıklara, elektrik, su, yakıt ve sağlık malzemesi yokluğunda çalışan, direnen meslektaşlarımızı tüm içtenliğimizle destekliyoruz.

Başakşehir devlet hastanesi sağlık çalışanları olarak;

Biblodan farkı olmayan, birleşmiş milletler, dünya sağlık örgütü gibi uluslararası örgütleri,

Tarihin gördüğü en büyük utanca imza atan, medeniyet makyajı altında sessizce bekleyen dünya ülkelerini

Tam bir sefillik ve ifsad içinde halklarına kulak kapamış sözde İslam ülkelerini kınıyoruz.

Bir an öce insiyatif almaya, her ne kadar yetersizde olsa ülkemizin çabalarını artırarak destek vermelerini istiyoruz.

Ülkemizin bu alçak zulmü gerçekleştiren İsrail terör devletine fayda verecek tüm anlaşmaları iptal etmesini,

Tüm sermaye sahiplerini dalga dalga yayılan boykota katılmalarını bekliyoruz.

Onurumuz için mücadele veren direnişçilerin de söylediği gibi,

Hiç olmazsa insani yardımların Gazze halkına ulaştırılmasını istiyoruz

Ki bu yapmamız gerekenler yanında çok küçük bir çabadır.

Son olarak biz sağlık çalışanları 75 yıldır devam eden İsrail terörünü lanetliyor

Filistin halkı ile birlikte tüm dünyada devam eden zulümlerin karşısında olduğumuzu

Tarihte görülmemiş bir efsane yazan,

tüm dünyanın sömürgeci güçlerine karşı kutlu bir direniş gösteren,

bir avuç Filistinli kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Dünya büyük bir dönüşümün eşiğindeyken, inanan ve kutsal bir mesleği icraa edenler olarak seyirci kalmayacağız.