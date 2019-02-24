Başakşehir Bursaspor'u 3 golle geçti! Lider Medipol Başakşehir, dün kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 23. haftasında Lider Medipol Başakşehir, dün kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Bursaspor'u konuk etti. Mossoro'nun 17. dakikadaki golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti. Visca, 40. dakikada farkı ikiye çıkardı. Başakşehir, 90+1'de Demba Ba'nın attığı golle skoru 3-0 yaptı. Maç bu skorla sona ererken, lider turuncu-lacivertliler puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

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