Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Lider Başakşehir geride kalan 22 haftada 48 puan topladı. Peki, Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

23 Şubat Cumartesi(Bugün) saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bursaspor kazanmakta zorlanıyor

Bursaspor, ligde ise bu sezon kazanmakta zorlanıyor. Geride kalan haftalarda yalnızca 3 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, son 8 maçtır da galip gelemiyor. Kötü gidişata son vermek için bu maçı fırsat olarak gören Samet Aybaba’nın öğrencileri, aynı zamanda deplasmanlarda da dilediği grafiği sergileyemiyor. Son 12 deplasman maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabilen yeşil beyazlılar, geride kalan mücadelelerin 6’sında rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 maçı ise kaybetti. Aynı zamanda Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip takım konumunda.

Bursaspor'un İstanbul istatistikleri

Bursaspor benzer bir grafiği İstanbul deplasmanlarında da sergiliyor. İstanbul’da son olarak 9 Eylül 2016’da oynanan Fenerbahçe maçında yüzü gülen ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, sonraki 12 İstanbul deplasmanında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte özellikle Bursaspor’un 10 yenilgisi dikkat çekerken, sadece 2 kez rakipleriyle puanları paylaştı. Bu sezona da 2-1’lik deplasmanda Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Samet Aybaba’nın öğrencileri, Galatasaray ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Başakşehir Bursaspor istatistikler

Medipol Başakşehir ve Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 9’unu İstanbul ekibi kazanırken, yeşil beyazlıların yüzü ise 7 kez güldü. Geride kalan 7 maç da eşitlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir ile oynadığı son 5 maçta ise gol sevinci dahi yaşayamayan Bursaspor, rakibi karşısındaki son galibiyetini 25 Nisan 2015’te aldı. O gün Bursa’da oynanan mücadeleyi yeşil beyazlılar 4-1 kazanırken; sonraki 7 maçta galip gelemedi. Bu 7 mücadelenin 5’ini ise İstanbul ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü

22 Şubat Cuma

Göztepe 1-3 Trabzonspor (Bornova)

Çaykur Rizespor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi

Demir Grup Sivasspor 1-2 Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)