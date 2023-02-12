  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Başakşehir Belediyesi 22 bin 310 m2 konut arsasını satışa çıkardı
Ekonomi

Başakşehir Belediyesi 22 bin 310 m2 konut arsasını satışa çıkardı

“Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 ada 6 parsel (1424 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 14:26:00 -
Başakşehir Belediyesi 22 bin 310 m2 konut arsasını satışa çıkardı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan %50’lik kısma 6 ay için %12,5 vade farkı eklenerek bulunan tutar, aylık olarak 6 eşit taksitte ödenecektir (taksitlerden herhangi birinde gecikme olması halinde; uygulanan vade farkı oranı üzerinden bulunacak günlük vade farkı tutarı ile birlikte ödenecektir.)

Alıcı, tapu devri istemesi halinde %50 peşinatı ödendikten sonra kalan %50’lik kısma vade farkı uygulanarak bulunacak tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu idareye verecektir.

Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının erken ödenmesi durumunda uygulanan vade farkı tutarında indirim uygulanacaktır.

İhale, Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresinde 23/02/2023 (Perşembe) günü Saat: 10:30’da gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23