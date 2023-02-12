Başakşehir Belediyesi 22 bin 310 m2 konut arsasını satışa çıkardı
“Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 ada 6 parsel (1424 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan %50’lik kısma 6 ay için %12,5 vade farkı eklenerek bulunan tutar, aylık olarak 6 eşit taksitte ödenecektir (taksitlerden herhangi birinde gecikme olması halinde; uygulanan vade farkı oranı üzerinden bulunacak günlük vade farkı tutarı ile birlikte ödenecektir.)
Alıcı, tapu devri istemesi halinde %50 peşinatı ödendikten sonra kalan %50’lik kısma vade farkı uygulanarak bulunacak tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu idareye verecektir.
Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının erken ödenmesi durumunda uygulanan vade farkı tutarında indirim uygulanacaktır.
İhale, Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresinde 23/02/2023 (Perşembe) günü Saat: 10:30’da gerçekleştirilecek.
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