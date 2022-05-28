Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu’ndan İnönülü gençlere artı 1 tavsiyesi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Malatya’ya gitti. Malatya ziyaretinin ilk durağı mezun olduğu İnönü Üniversitesi oldu. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile bir araya gelen Başkan Kartoğlu, öğrencilere yönelik faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından, Kariyer Merkezi’nce İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina Konferans Salonu’nda düzenlenen Tecrübe Paylaşımı ve Mezun Buluşması etkinliğinin konuğu oldu. Başkan Kartoğlu, gençlerin merak ettiği tüm soruları tek tek yanıtladı.

“MEZUN OLDUĞUM OKULA YENİDEN GELDİM”

Mezun olduğu üniversiteye girdiği andan itibaren anılarının yeniden tazelediğini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bugün, okula ilk geldiğim günü hatırladım. Böyle bir ortamda sizlerle birlikte olmak benim için çok kıymetli. Gençlerimize çok değer veriyor, onların istekleri doğrultusunda projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gençlerimiz bir ağabey olarak tavsiyelerde bulunuyor, kendilerini geliştirmeleri ve artı1’lerinin olması gerektiğini söylüyorum. Size de aynı tavsiyede bulunmak istiyorum. Birçok başlıkta kendinizi geliştirin ve iş hayatınızda ‘Lütfen bizimle çalışır mısınız?’sorusunu alan kişi olun” diye konuştu.

“HERKES BİR GÜN BAŞAKŞEHİRLİ OLACAK”

Gençlere Başakşehir’i anlatan Başkan Kartoğlu, ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. En güçlü belediyeler arasında ilk sırada yer aldıklarının altını çizen Başkan Kartoğlu, “İstanbul’un en yeşil ilçeyiz. Şehircilik kalitesi ve modern şehircilik yapısına sahibiz. Sanayide, sağlıkta, sporda her zaman öncü olduk, olmaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğim süre içerisinde de İstanbul’da oyunu en çok artıran ilk iki ilçeden biri olduk. Bulunduğum her ortamda ‘Herkes bir gün Başakşehirli olacak’ diyorum. Bu sözümü burada da yenilemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“SİZ, ÜLKEMİZİN GENÇ CEVHERLERSİNİZ”

Gençlere yönelik çok farklı ve geniş projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, sözlerini tamamladı: “Espordan salon sporlarına, İstanbul Gençlik Oyunları’ndan çevrimiçi eğitimlere kadar gençlerin her alanda yanındayız. Gençlerle birlikte olmak ve onlarla hareket etmek çok kıymetli. Meraklı olursanız ve araştırırsanız başarı kapıları sonuna kadar açılıyor. Hayal edin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Siz, ülkemizin geleceği olan genç cevherlersiniz.”