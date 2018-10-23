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Başakşehir, Arda Turan kararını duyurdu

Şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 17:10
Başakşehir, Arda Turan kararını duyurdu

Süper Lig’de geride kalan 9 haftada topladığı 18 puanla lider Galatasaray’ın 1 puan arkasında zirve takibini sürdüren Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başakşehir'den Arda Turan kararı

Arda Turan’ın saha dışında yaşadığı süreçle ilgili olarak konuşan Abdullah Avcı, “Arda duygusal bir insan ve yaşadığı problemler olabilir. Ancak bunları sahaya yansıtmadı. Biz de sahanın dışında yaşanan bir şeyi kulübe çekmedik. 105X68’lik sahada oyuncunun ve bizim mutlu olacağımız bu alana odaklanmaya çalıştık. Arda zaten iyi çalışıyordu ve şimdi de daha iyi çalışarak devam ediyor. Evin oğlu burada ve çalışmaya devam ediyor. Hepsi bizim evladımız. Mutluluğu yakalayacağı yer futbol sahası. Enerjisini boşaltacağı yer burası. O da bunun için gayret gösteriyor” diye konuştu.

Arda Turan’ın bu hafta kadroda olup olmayacağıyla ilgili olarak da başarılı teknik adam, “Henüz Arda ile ilgili planlama yapmadık. Sezon başında bizimle olamadı ve hazırlık maçı oynamadı. İyi giderken sakatlık yaşadı. Adım adım sakatlanmadan uzun şekilde kendisinden nasıl faydalanacağımızın planlamasını yapıyoruz. Bu hafta oyun Arda’ya göre akmadı. Onun için böyle bir tercih kullanmadık. Hem bizim hem de Türk futbolu için değerli bir oyuncu. Biz onu sahada görmek istiyoruz. İnşallah da göreceğiz” şeklinde konuştu.

Sakatlığı devam eden Emre Belözoğlu’yla ilgili de konuşan Avcı, “Emre’nin sakatlığı devam ediyor. Bu hafta olmayacak. Adım adım takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta için de durumu net değil. Bizde sistem aynı, oyuncular aynı. Sistem bazen rakibe göre oyunun içinde değişebiliyor. Orta sahada oyuncu sayımız fazla. Emre bizim için çok değerli bir oyuncu. Bir takım sakatlıklar yaşıyor. Emre olduğu zaman kalite biraz daha artıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:10
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  3. abdullah avcı

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