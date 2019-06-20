Başakşehir açıkladı: 3 oyuncu ile yollarımız ayrıldı Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Fedor Kudriashov, Riad Bajic ve Serdar Taşçı’ya teşekkür ederek yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir, Adebayor'un ardından takımla sözleşmeleri biten Fedor Kudriashov, Riad Bajic ve Serdar Taşçı’ya teşekkür mesajı yayımladı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon formalarını terleten Fedor Kudriashov, Riad Bajic ve Serdar Taşçı’ya teşekkür mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertliler üç oyuncu için mesajlarında, “Sözleşmeleri sona eren Fedor Kudriashov, Riad Bajic ve Serdar Taşçı’ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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