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Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

Süper Ligin üçüncü haftasındaMedipol Başakşehir evinde konuk ettiği Akhisarspor'u 3-1 yenerek 6 puana ulaştı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:41
Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir taraftarı önünde Akhisarspor'u konuk etti. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi Başakşehir'in gollerini 9. dakikada Visca, 70. dakikada Riad Bajic ve 90. dakikada Da Costa kaydetti. Akhisarspor'un golünü ise 28. dakikada Elvis Manu attı.

BAŞAKŞEHİR HAFTAYA ERZURUMSPOR'A KONUK OLACAK

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir'in ligdeki puanını 6'ya çıkardı. Akhisarspor ise 3. haftayı 1 puanla kapattı.

Medipol Başakşehir, ligin 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise gelecek hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:41
  1. Sivas
  2. Erzurum
  3. Başakşehir
  4. akhisarspor

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