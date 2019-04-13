Başakşehir 13 maç sonra kaybetti Medipol Başakşehir, Beşiktaş yenilgisi ile Süper Lig’de 13 maç sonra sahadan üzgün ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş yenilgisi ile Süper Lig’de 13 maç sonra sahadan üzgün ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde de 3. yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Ligde en son sahasında Sivasspor’a mağlup olan Başakşehir, bu maçtan sonra oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

Başakşehir, bu sezon Süper Lig’de Beşiktaş ve Sivasspor dışında Kasımpaşa’ya kaybetti.

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