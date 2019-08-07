Başakşehir, 10. maçta 4. yenilgisini aldı Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Olympiakos’a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla sahasındaki 10. Avrupa maçında 4. yenilgisini aldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında evinde Yunan temsilcisi Olympiakos’a 1-0 yenildi. Bu karşılaşmayla birlikte sahasındaki 10. Avrupa müsabakasına çıkan turuncu-lacivertliler, 4. mağlubiyetini almış oldu. Başakşehir, geride kalan 9 mücadelede 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etmişti.

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