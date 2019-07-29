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Başakpınarspor’dan transfer atağı

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor’dan transfer atağı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:24
Başakpınarspor’dan transfer atağı

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor’dan transfer atağı.


2019-2020 sezonunda Kayseri Birinci Amatör Küme’de mücadele edecek olan Başakpınar Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.Geçtiğimiz sezon son hafta maçında Süper Amatör Küme’ye veda eden Başakpınar Belediyespor, bu sezon mücadele edeceği Birinci Amatör Küme için çalışmalara başladı. Mavi-Beyazlılar dış transferde Argıncıkspor’dan golcü oyuncu Resul Yıldırım’ı,Ambar Kızılırmakspor’dan Abdurrahim Çopur, eski oyuncuları Harun Yücel, Tuncay Sarataş ve iç transferde Engincan Özcan, Ahmet Uluhan Karabacak, Aziz Çelik, Burak Kılıç ve Samet Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:24
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