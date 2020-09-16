Başak Demirtaş istifa etti

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa etme kararı aldı.

Son dönemde çıkan haberlerde yeni parti kuracağı iddia edilen HDP’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş bir açıklama yaptı.

Başak Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaptığı öğretmenlik görevinden istifa ettiği duyurdu.

‘15 gün önce dilekçe yazdım’

İstifa dilekçesini 15 gün önce yazdığını söyleyen Demirtaş, gerekçe olarak ise koronavirüs pandemisi nedeniyle cezaevi görüş takviminde ortaya çıkan belirsizlik ve bu nedenle okuldaki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması gerekçesiyle böyle bir karar aldığını kaydetti.