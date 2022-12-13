Baş ağrısını tamamen geçiren gözlük icat edildi! Sır, yeşil lensli gözlükte

Yeni araştırmalar, günlük yaşamı neredeyse kökünden etkileyen olan bir durum olan fibromiyaljili hastaların iki hafta boyunca günde dört saat yeşil lensli gözlük taktıklarında daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyduklarını gösteriyor.

"AĞRI KESİCİLERİN ETKİLEMEDİĞİ HASTALARDA ETKİLİ"

Fibromiyalji, standart ağrı kesicilerin çok az etkisi olduğu veya hiç etkisi olmadığı için, genellikle antidepresan türevi ilaçların kullanıldığı önemli bir sorun. Ancak birçok yan etkiyle birlikte gelen bu ilaçlara karşılık, bilim insanları daha etkili çözümler aramaya devam ediyor.

ABD'deki Duke Üniversitesi tarafından 34 hastayı kapsayan yeni çalışma, yeşil ışığın ilaçsız bir alternatif olabileceğini öne sürüyor. Yeşil gözlük takan hastaların, diğer gruplardakilere göre kaygılarını azaltma olasılığı dört kat daha fazlaydı. Ağrı skorları aynı olmasına rağmen, yeşil gözlük kullananlar daha az ağrı kesici kullandılar. Bu durum ise; semptomlarla baş etme konusunda diğer gruba oranla daha güçlü olduklarını gösteriyor.

"ENKEFALİN ADLI DOĞAL AĞRI KESİCİNİN SALINIMINI TETİKLİYOR"

Bu gözlüğün neden daha etkili olduğuna dair bir teori ise; açık renk tayfının ortasına düşen yeşil ışığın vücutta enkefalin adı verilen doğal ağrı kesici benzeri kimyasalların salınmasını tetiklediği ve ayrıca beynin ağrıyı işleme biçimini değiştirebileceği üzerine yoğunlaşıyor.

Beynin gözden gelen bilgileri işleyen bölgesi olan talamustaki hücreler yeşil ışığa daha az tepki verdiğinden ağrıya dair hissi de değiştirebilir. Talamus, bir dizi ağrı durumu için işlem merkezidir ve bir teori, yeşil ışığın onu daha az aktif hale getirebilir.

"BAŞ AĞRILARINDA DA ETKİLİ"

Bu çalışma, yeşil ışığın ağrı tedavileri için bir öneri olması konusunda ilk çalışma değil. Geçen yıl, ABD'de on hafta boyunca günde bir ila iki saat yeşil LED ışık şeritlerine maruz kalan 29 migren hastası üzerinde yapılan bir araştırma, baş ağrısı sayısında yüzde 60'lık bir düşüş gördü. Cephalalgia dergisinde yayınlanan Arizona Üniversitesi'nin araştırmasına göre aylık migren atakları ortalama 22,3'ten 9,4'e düştü.

ABD'de Kuzey Karolina'daki Vedanta Research'te yapılan yeni bir denemede, 250 migren hastası, baş ağrısı sıklığını ve şiddetini azaltıp azaltmadığını görmek için altı hafta boyunca günde en az 30 dakika yeşil ışık lambası kullanılması hedefleniyor.

"ROMATİZMA HASTALARININ YENİ ÇARESİ OLABİLİR"

Yeşil ışığın kullanıldığı tüm bu çalışmaların yanı sıra, dizdeki artrit ağrısı ve ameliyat sonrası ağrı için bir tedavi olarak da araştırılmaktadır. Kanada'daki Nova Scotia Health Authority'de diz osteoartriti üzerindeki etkilerini inceleyen on haftalık bir klinik araştırmaya kırk kişi katıldı ve günlük olarak yeşil ışığa maruz kaldıkları bir çalışma olarak planlandı.

NHS Doğu Kent ve Bromley Baş Ağrısı Hizmetleri'nde klinik yönetici olan Dr Andrew Dowson, 20 yılı aşkın bir süre önce konu üzerinde araştırma yaptıktan sonra farklı renkli ışığın migreni nasıl etkilediğiyle ilgilendi. Dalga boylarının aralığına baktıklarını belirtti ve spektrumun hem kırmızı hem de mavi uçlarının migrenle ilişkilendirildiklerini dile getirdi. Yeşil ışığın spektrumun ortası olduğunu ve bu nedenle migren hastaları için muhtemelen daha kabul edilebilir ve daha az rahatsız edici olduğunu söyledi.

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

"Sonuçların ilginç ama kanıtlanmış bir kavram olması ve hastalar üzerinde bir tedavi olarak kullanılması için çok daha fazla sayıda hasta üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" diyen Dowson, bu sürecin tüm hastalar için oldukça önemli olacağını dile getirdi.