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Sağlık Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer?
Sağlık

Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısının geçmesi için neler yapılır? Zaman zaman hepimiz baş ağrısı sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Baş ağrısından hızla kurtulmak isteyenler ise neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, baş ağrısının geçmesi için ne yenir ne içilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 13:20:00 -
Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer?

Kimi zaman yorgunluktan kimi zaman stresten baş ağrısı sorunuyla karşılaşılması normal bir durum. Ancak sürekli yaşanan şiddetli bir baş ağrısı sorununuz varsa vakit kaybetmeden bir hekime danışmanızda yarar var. Pek çok kişi ilaç kullanmak yerine baş ağrısı sorunundan hızla kurtulmak için neler yapması gerektiğini merak ediyor. Peki, baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısı sorunu yaşıyorsanız; gün içerisinde yeteri kadar su içmemiş olabilirsiniz. Baş ağrınızın hızla geçmesi için bol su içebilirsiniz. Unutmayın sağlıklı bir beden için günde en az 2,5 litre su tüketmeniz gerekiyor.

Baş ağrısının soğuk suyla geçtiğine dair bir inanış var. Ancak sıcak su ağrınızın hızla geçmesini sağlıyor. Sıcak bir duş aldığınızda kaslarınız gevşeyecek ve ağrınız hafifleyecektir.

Baş ağrısı sorunundan kurtulmak için nane ya da biberiye yağıyla alnınıza masaj yapabilirsiniz.

Ayrıca bacaklarınıza uygulayacağınız masaj da baş ağırınızı azaltacaktır. Bilek kemiğinizin 4 parmak yukarısını ölçün. Kemikten 4 parmak yukarıda bacak içindeki noktaya 4-5 saniye baskı yapın. Bu yöntem ağrınızı bir azaltacaktır.

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