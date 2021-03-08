Hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız? Erken hamilelik belirtileri nelerdir? Baş ağrısı hamilelik belirtisi midir? İşte gebelik şüphesi duyan kişilerin merak ettiği bu soruların yanıtı...

Baş ağrısı hamilelik belirtisi midir?

Hamilelik sürecinde anne adayında pek çok fiziksel ve ruhsal değişimler meydana gelir. Çeşitli kokulara ve tatlara karşı hassasiyet, yorgunluk ve halsizlik, baş ağrısı; hamileliğin en bilinen semptomları arasındadır.

Baş ağrısı, genel olarak kadınlarda daha çok gözlenen bir sağlık problemidir. Bu problem özellikle hamilelik döneminde artış gösterir. Migreni olan kadınların hamilelik sürecinde ataklarının görülme sıklığı artmaktadır. Hamileliğin ilk 3 ayı baş ağrısı açısından sıkıntılı bir süreçtir. Hamileliğin getirdiği stres, kaygı bozukluğu, hormonal değişiklikler gibi durumlar ile birlikte baş ağrısının görülme sıklığı ve şiddeti artış gösterebilir.

Adet gecikmesi, baş dönmesi, koku hassasiyeti, akıntı gibi hamileliğin belirgin belirtilerine baş ağrısı sorunu da eşlik edebilir. Bu durumda baş ağrısı hamilelik belirtisi mi sorusu evet olarak yanıt bulur fakat baş ağrısı, tek başına hamilelik belirtisi olarak değerlendirilebilecek bir durum değildir. Baş ağrısı ve diğer hamilelikte belirtileri vücutta gebeliğin meydana geldiği tarihten itibaren herhangi bir zaman diliminde başlayabilir. Bu durumda kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bunun için net bir tarih aralığından söz etmek mümkün değildir.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamileliğin ilk haftasında olup olmadığını anlamak için anne adayının mutlaka bir uzan kontrolüne gitmesi gerekmektedir. Evde yapılan testlerin kesin sonuç vermeme ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve gerekli gebelik testleri yapılmalıdır. Karın ve kasık bölgesine ani kramplar girmesi, iştah değişikliği, ve ruhsal değişimler gebeliğin ilk haftasında karşılaşılan belirtilerdendir. Bunların yanında hissedilebilecek hamilelik belirtileri şöyledir:

Kabızlık

Göğüslerde hassasiyet

Baş dönmesi

Uyku isteği

Cilt problemleri

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Koku hassasiyeti

Sık idrara çıkma

Kasık ağrıları

Huysuzluk

Burun tıkanıklığı

Şişkinlik

Ağızda oluşan metalik tat

Diş eti kanaması