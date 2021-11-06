Barzaniler PKK'ya arka çıkıp Türkiye'yi hedef aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENKS), Türkiye’nin Suriye’de PKK/PYD işgalindeki bölgelere yönelik muhtemel operasyonuna karşı açıklamalar yaptı. Barzanilerin yayın organı Rudaw’a konuşan ENKS Temsilcisi Abdullah Gedo “Askeri harekat sadece sivil halka zarar verir" diyerek algı operasyonuna girişti. Afrin ve Fırat’ın doğusuna yönelik yapılan harekatları “Suriye vatandaşları ciddi şekilde mağdur oldu, yerinden edildi ve evleri yıkıldı” sözleriyle hedef alan Gedo, “Türk hükümeti, kendi çıkarlarını uyarılarımız ve şikayetlerimizin önünde görüyor. Ayrıca bize herhangi askeri bir bilgi de vermedi. Ama bize göre Türkiye'nin bu hazırlığı, boşuna değil. Türkiye her tarafı baskı altına almak istiyor." ifadelerini kullandı.