  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Bartu Kulbilge kimdir, nereli kaç yaşında? Bartu Kulbilge hangi takıma gitti?
Biyografi

Bartu Kulbilge kimdir, nereli kaç yaşında? Bartu Kulbilge hangi takıma gitti?

Bartu Kulbilge hangi takıma transfer oldu? Fenerbahçe’de bir türlü forma giyme şansı bulamayan Bartu Kulbilge, FB’den ayrıldı. Bartu Kulbilge hangi takıma transfer oldu? Bartu Kulbilge Boluspor'da! Bartu Kulbilge, 1. Lig ekibi Boluspor, ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bartu Kulbilge kimdir, nereli kaç yaşında? Bartu Kulbilge hangi takıma gitti?

Yeniakit Publisher
2022-02-04 17:40:00 - 2022-02-04 17:41:39
Bartu Kulbilge kimdir, nereli kaç yaşında? Bartu Kulbilge hangi takıma gitti?

Bartu Kulbilge daha önce Fenerbahçe'de kalecilik yapmış olan Serdar Kulbilge'nin oğludur. Peki Bartu Kulbilge kimdir, nereli kaç yaşında?

Bartu Kulbilge kimdir?

Bartu Kulbilge 21 Haziran 2003 tarihinde Bursa’da doğdu. 18 yaşındaki genç file bekçisi, 1 metre 91 santimetre boyundadır. Sağ ayaklı olan Kulbilge, Çengelköy alt yapısında yetişmiş ve daha sonra 2018 yılında geldiği Fenerbahçe’de U-16, U-17, U-19 yaş gruplarında forma giydikten sonra 2021 yılında A takıma yükselme başarısı göstermiştir. Henüz A takımda herhangi bir maçta forma şansı bulamayan genç eldivenin, önünde bulunan iki kalecinin de sakatlanmasının ardından forma giyme ihtimali doğdu.

Bartu Kulbilge

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay