Bartu Kulbilge kimdir, nereli kaç yaşında? Bartu Kulbilge hangi takıma gitti?
Bartu Kulbilge hangi takıma transfer oldu? Fenerbahçe’de bir türlü forma giyme şansı bulamayan Bartu Kulbilge, FB’den ayrıldı. Bartu Kulbilge hangi takıma transfer oldu? Bartu Kulbilge Boluspor'da! Bartu Kulbilge, 1. Lig ekibi Boluspor, ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bartu Kulbilge kimdir, nereli kaç yaşında? Bartu Kulbilge hangi takıma gitti?
Bartu Kulbilge daha önce Fenerbahçe'de kalecilik yapmış olan Serdar Kulbilge'nin oğludur. Peki Bartu Kulbilge kimdir, nereli kaç yaşında?
Bartu Kulbilge kimdir?
Bartu Kulbilge 21 Haziran 2003 tarihinde Bursa’da doğdu. 18 yaşındaki genç file bekçisi, 1 metre 91 santimetre boyundadır. Sağ ayaklı olan Kulbilge, Çengelköy alt yapısında yetişmiş ve daha sonra 2018 yılında geldiği Fenerbahçe’de U-16, U-17, U-19 yaş gruplarında forma giydikten sonra 2021 yılında A takıma yükselme başarısı göstermiştir. Henüz A takımda herhangi bir maçta forma şansı bulamayan genç eldivenin, önünde bulunan iki kalecinin de sakatlanmasının ardından forma giyme ihtimali doğdu.