Bartın'da yol kenarındaki çocuğun bisikletini ezen sürücü güvenlik kamerasında
BARTIN (AA) - Bartın'da yol kenarında oynayan çocuğun bisikletini ezip yoluna devam eden sürücü, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Çaydüzü Mahallesi 77. Sokak'tan geçen cipin sürücüsü, yol kenarında oynayan 6 yaşındaki U.Y'nin bisikletinin üzerinden aracıyla geçerek yoluna devam etti.
Olay anı, bölgedeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
U.Y, gazetecilere, bisikletinin yanında oyun oynadığını belirterek, "Araba buradan geldi, bisikletin tekerleğini ezdi. Adam gaza bastı gitti." dedi.
Çocuğun ailesinin, komşuları olduğu belirtilen sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.