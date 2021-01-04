  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın'da yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Bartın'da yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:10:53 -
Bartın'da yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Derbent köyü Çimke Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Bacadan kaynaklandığı belirtilen ve kısa sürede büyüyen yangın, evin 2'inci katında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Münevver Çetin'in oturduğu daireyi de sardı.

Yaşlı kadını dışarı çıkaran komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında birinci katta oturan yaşlı kadının oğlu Halil Çetin (65) ise sinir krizi geçirdi.

Dumandan etkilendiği öğrenilen yaşlı kadın ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Organize yalanı parlatan Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'a sert tepki
Gündem

Organize yalanı parlatan Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'a sert tepki

Türkiye'yi aciz göstermek isteyen güruh bu sefer SMA hastalarını kullandı. SMA hastlarının tedavi edilmediğini iddia eden organize yalana de..
PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...
Gündem

PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...

2013'te terör örgütüne katılan B.T. kod adlı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu ve verdiği ifadelerde; örgüt içindeki iğrenç tec..
Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı
Gündem

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanca tavırlarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, darbe ihtimalini az gördüğünü..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay