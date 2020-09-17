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Aktüel Bartın'da uyuşturulan 20 köpeğin yol kenarına bırakılmasına inceleme
Aktüel

Bartın'da uyuşturulan 20 köpeğin yol kenarına bırakılmasına inceleme

Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç: - "Personelimiz böyle bir şey yaptıysa zaten savunmalarını istedik. Şu anda detaylı bilgimiz yok. Biz de araştırıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:03:07 -
Bartın'da uyuşturulan 20 köpeğin yol kenarına bırakılmasına inceleme

BARTIN (AA) - Bartın'ın Arıönü köyünde yol kenarında, ilaçla uyuşturulmuş halde 20 köpeğin bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce yol kenarında hareketsiz yatan köpekleri gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarın üzerine bölgeye çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları alarak veteriner kontrolünden geçirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Kızılelma Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeklerin plakası Zonguldak'ın Saltukova Belediyesine kayıtlı bir araçla bırakıldığını belirledi.

Ekiplerce Saltukova Belediyesi yetkililerinin bilgilendirilmesinin ardından köpekler alındı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce konuya ilişkin jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezai ve adli işlemlerin uygulanması için dosyanın Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

- "Bilgim dışında böyle bir iddia ortaya atıldı"

Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin bilgisi dışında ortaya böyle bir iddia atıldığını ifade etti.

Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirten Genç, "Personelimiz böyle bir şey yaptıysa zaten savunmalarını istedik. Şu anda detaylı bir bilgimiz yok. Biz de araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

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