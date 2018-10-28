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Bartın'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

28 Ekim 2018 Pazar 22:14
Bartın'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Amasra'dan Bartın istikametine giden Necati Atay (58) idaresindeki 74 BE 528 plakalı otomobil, Amasra tüneli çıkışında karşı yönden gelen Coşkun Güneş (46) yönetimindeki 06 ENS 70 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Atay ile aynı araçtaki Gülcan Arslan (34) hayatını kaybederken, Yeşim Arslan (39), Hülya Bozkurt (38) ile diğer otomobildeki sürücü Güneş, Turgut Genç (31) ve Serdar Karademir (25) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve yolun itfaiye ekiplerince yıkanmasının ardından açıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 22:14
  1. Bartın
  2. amasra

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