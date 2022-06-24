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Aktüel Bartın'da toprak kayması! 3 bina boşaltıldı
Aktüel

Bartın'da toprak kayması! 3 bina boşaltıldı

Bartın'da toprak kayması sonucu 3 bina tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 18:44:00 - 2022-06-24 18:48:48
Bartın'da toprak kayması! 3 bina boşaltıldı

Bartın'da toprak kayması sonucu 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde yağmurun ardından toprak kayması sonucu bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

Yıkılan istinat duvarı bir dairenin mutfak kısmına zarar verdi.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye giden AFAD İl Müdürlüğü ve polis ekipleri, incelemeler yaptı.

İnceleme sonrası 3 bloktan oluşan bir bina ile 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin, bölgede binaların risk durumuyla ilgili başlattığı teknik inceleme devam ediyor.

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