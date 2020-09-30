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Aktüel Bartın'da tekstil firması, ekonomiye destek için istihdamını 2 katına çıkaracak
Aktüel

Bartın'da tekstil firması, ekonomiye destek için istihdamını 2 katına çıkaracak

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:02:56 -
Bartın'da tekstil firması, ekonomiye destek için istihdamını 2 katına çıkaracak

BARTIN (AA) - Bartın'da 600 işçisiyle üretim yapan tekstil fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomiye destek amaçlı üretimini ve personel sayısını 2 katına çıkarmaya karar verdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 2003'ten bu yana faaliyet gösteren ve ürettiği tekstil ürünlerini Avrupa'ya ihraç eden AYTİM Tekstil Fabrikası, üretimini ve personel sayısını arttırma kararı aldı.

Fabrikanın müdürü Hüsnü Aydın, gazetecilere, 2003'ten bu yana Bartın'da bulunduklarını ve 600 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Koronavirüs salgını sürecinde aldıkları önlemler sayesinde üretime kesintisiz olarak devam ettiklerini kaydeden Aydın, "Bu süreçte tekrar istihdamımızı artırmak için 600 kişi daha almaya karar verdik. Bu şekilde hem üretimimizi hem de Avrupa'ya ihracatımızı artıracağız." dedi.

İşe alım sürecinde İŞKUR'un işbaşı eğitimlerinin büyük destek sağladığını kaydeden Aydın, "Şu an kalifiye olan personelimizi direkt işe başlatıyoruz. İşbaşı eğitimi olarak İŞKUR'un açtığı kurslarla işi bilmeyen personelleri alıp, eğitimlerini verip istihdam sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.


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