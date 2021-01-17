Bartın'da Rus bandralı gemi battı! Vali'den açıklama

Bartın İnkumu açıklarında bir geminin battığı bilgisi geldi. Batan geminin bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı ifade ediliyor. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

Bartın Valisi'nden ilk açıklama

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında Rus bandıralı "Arvin" isimli bir kuru yük gemisinin battığını bildirdi.

Vali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de hava şartlarının çok kötü olduğunu vurguladı.

"İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı." diyen Güner, Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 kişilik mürettebatı kurtarma faaliyetine başlayacağız. Sivil gemilerden de yardım istedik. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor ama çıkartacağız, büyük bir gemi de olsa özel bir gemi de olsa götüreceğiz." ifadelerini kullandı.