0553 313 94 23

Bartın'da otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Bartın'da üst geçitten düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:48
Bartın'da otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Yaşar Bıçakçı (71) idaresindeki otomobil, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkisindeki üst geçitte kontrolden çıkarak alt yola düştü. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, sürücü Bıçakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan eşi Ayla Bıçakçı (72) ile Senem (42) ve çocukları Poyraz (8) ile Zülal Top (6) yaralandı.

Devrilen otomobilden ekiplerce çıkarılarak, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçtakilerin Karabük'ten hafta sonu tatili için Amasra'ya gittiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:48
  1. Karabük
  2. jandarma
  3. sağlık ekipleri
  4. AFAD ekipleri
  5. Bartın Devlet Hastanesi
  6. Bartın Devlet Hastanesi'
  7. Amasra ilçesi İnpiri köyü
  8. Bartın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100 yaşına giren Ünzile nineye doğum günü
    1. 100 yaşına giren Ünzile nineye doğum..
    2. Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol..
    3. Ormancıların yangından kaplumbağa..
    4. Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı..
    5. Başkan Şahin, CHP Belediye Başkanları..
    6. Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu..
    7. Kula’da şüpheli ölüm
    8. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi..
    9. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
    10. Maviş, Türkeli’deki yatırımları..
    11. Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı
    12. Umman Dışişleri Bakanı Alevi ara..
    13. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    14. Kanocular madalyalara abone
    15. İzmir'de korkunç olay! Biçerdövere..
    16. Hac için kutsal topraklara gelenlerin..
    17. Kediyi petrol kuyusundan kurtaran..
    18. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
    19. Bozcaada'da bağ bozumu etkinliği
    20. Beşiktaş’ın yeni kaptanı Burak Yılmaz..
    21. "F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu..
    22. Yer: İstanbul/Fatih! Otel odasında..
    23. Yerel seçimlerde ismi kumpas ile..
    24. “Fındık fiyatları üreticiyi memnun etti”
    25. "İsrafı haram olarak görüyoruz"
    26. Bu çiçekleri kıtır kıtır yiyebilirsiniz!
    27. Filipinler'de kamu piyango şirketinin..
    28. "Suriye'nin kuzeyinde acilen güvenli..
    29. Barış Suyu Festivali,su sporları ve..
    30. Bandırmaspor’dan 7,5 milyon TL’lik..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz