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Aktüel Bartın'da ormanda kaybolan kişi 17 saat sonra bulundu
Aktüel

Bartın'da ormanda kaybolan kişi 17 saat sonra bulundu

Ateş yakarak sabahlayan kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:21:40 -
Bartın'da ormanda kaybolan kişi 17 saat sonra bulundu

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde akrabalarıyla mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan Hüsnü Korkut'a, 17 saat sonra ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Güneyören köyünde yaşayan Hüsnü Korkut (60), dün öğle saatlerinde akrabalarıyla mantar toplamak için Çayırharmanı mevkisindeki ormana gitti.

Korkut'un akşam saatlerinde buluşma noktasına dönmemesi üzerine çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma iz takip köpeği "Pati" ve köylülerin katıldığı arama çalışmaları sonucu Korkut, 17 saat sonra Uluyayla mevkisinde bulundu.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Korkut'un, geceyi ateş yakarak geçirdiği öğrenildi.

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