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Aktüel Bartın'da kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Bartın'da kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:14:53 -
Bartın'da kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

BARTIN (AA) - Bartın'da ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen Nurullah Güney (23), yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kumluca beldesi Ardıç bölgesinde ağaç kesim işinde çalışan orman işçisi Güney, iş arkadaşının kesim yaptığı sırada devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


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