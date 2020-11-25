  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:22:18 -
Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 22 kişi yurda yerleştirildi

BARTIN (AA) - Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 22 kişi yurtta gözetim altına alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla 30 Temmuz'da başlayan yurtta karantina uygulaması sürüyor.

Karara istinaden yapılan denetimlerde, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 22 kişi, Bartın Valiliğince karantina yurdu olarak belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Çeşmi Cihan Öğrenci Yurdunda gözetim altına alındı.

Söz konusu kişilere idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!
Ekonomi

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!

Türk donanması, AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenle..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Son dönemde kararsızların oy oranının arttığını belir..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay