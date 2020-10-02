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Aktüel Bartın'da hayırsever kadın köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
Aktüel

Bartın'da hayırsever kadın köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:07:48 -
Bartın'da hayırsever kadın köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü

BARTIN (AA) - Bartın'da kiraladığı arazide çok sayıda köpek besleyen hayvansever kadın, doğum sırasında ölen köpeğin ölü doğan 4 yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Okçular köyündeki 5 dönüm arazide kurduğu barınakta yüzlerce sokak köpeğine bakan Sevim Arkan'ın (49), beslediği köpeklerden biri yavrularken öldü.

Arkan, ölü doğan 4 yavruyu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmeyi başardı.

Arkan, gazetecilere, "Dördünü de çok şükür suni teneffüsle hayata döndürdük. Annelerinin ölmesi bizi çok üzdü ama bir yandan da bu canları tekrar hayata döndürdüğümüz için mutluluk duyduk. Hayvanlara yapılan şiddet olaylarında üzüntümüzü anlatamıyoruz ama böyle küçük mutluluklar bizi tekrar hayata bağlıyor." diye konuştu.

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