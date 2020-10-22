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Aktüel Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamının yargılandığı davada mütalaa
Aktüel

Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamının yargılandığı davada mütalaa

Mütalaada, sanığın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırılması istendi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:58:58 -
Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamının yargılandığı davada mütalaa

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il ve ilçe imamının yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün gaybubet evi olarak nitelendirdiği evde yakalandığını ve yapılan aramada sanığa ait dijital materyallerde örgütsel dokümanlar ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait videoların tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığını, FETÖ/PDY toplantılarını organize ettiğini, ildeki yapılanmanın sorumlusu olduğunu, Bank Asya'da para hareketliliği görüldüğünü, hiçbir bağı olmadığı örgütle bağlantılı dershanede kendisine ait odası bulunduğunu ve burada örgütün diğer üyeleriyle tayin, atama, himmet bedeli gibi görüşmeler yaptığını ifade ederek, M.Y'nin, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.Y. de savunmasında, terör örgütü kurma ve yönetme iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Terör ve teröre bağlı eylemler benden çok uzak olmasına rağmen yargılanıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ile sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.


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