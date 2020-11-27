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Aktüel Bartın'da ev ziyareti yapan kişilere para cezası
Aktüel

Bartın'da ev ziyareti yapan kişilere para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:41:24 -
Bartın'da ev ziyareti yapan kişilere para cezası

BARTIN (AA) - Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirliğe giden ve misafir kabul eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 4 Kasım'da il genelinde aile ve akraba ziyaretleri (kanuni bakım mükellefiyeti hariç) ile hane ziyaretlerinin yasaklanmasının ardından denetimler devam ediyor.

Denetimlerde, Ulus ilçesi Hisar köyünde bazı kişilerin alınan kararlara rağmen ev ziyaretleri yaptığını tespit eden jandarma ekipleri, M.Y'nin akrabası H.A'nın evinde misafirlikte olduğunu, aynı köydeki başka bir evde H.Y. ve A.Y'nin akrabaları olan F.Y'nin evinde misafirlikte olduğunu belirledi.

Ev sahibi olan 2 kişi ile misafirliğe giden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı, misafirlikte olan 3 kişi jandarma ekiplerince evlerine gönderildi.


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