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Aktüel

Bartın'da domuzlar için kurulan tuzağa takılan ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:25:30 -
Bartın'da domuzlar için kurulan tuzağa takılan ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da, köylülerin domuzlar için kurduğu tuzağa takılan ayı, ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Gençali köyünde tarlada ses duyan köylüler, bölgeye gittiklerinde domuz için kurulan çelikten tuzağa bir ayının takıldığını görerek durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin 8 kez tüfekle uyuşturucu iğne attığı ayının uyutulmasının ardından köye iş makinesi çağrıldı. Jandarma ekipleri, ayının yakalandığı bölgeye vatandaşları yaklaştırmazken, ekipler zaman zaman ayının hamle yapmasından dolayı zor anlar yaşadı.

Ekipler, demir kesme makasıyla ayının dolandığı çelik teli keserek, ayının doğal yaşamına geri dönmesini sağladı.

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