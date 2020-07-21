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Aktüel

Bartın'da denizde hortum oluştu

Hortumun, kuru yük gemisinin seyir halinde olduğu bölgede oluştuğu görüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:50:44 -
Bartın'da denizde hortum oluştu

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum oluştu.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışlar sırasında denizde hortum meydana geldi.

Bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisinin, geniş alanda etkili olan hortumla karşı karşıya kaldığı görüldü.

Gemiyle arasında yaklaşık 200 metre mesafe bulunan hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yaklaşık 15 dakika sonra kayboldu.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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