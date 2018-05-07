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Bartın'da 20 yıldır kullanılmayan otelle ilgili flaş gelişme!

Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden  1998'den bu yana atıl durumdaki yüzme havuzlu ve 100 yatak kapasiteli otelin,  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle turizme kazandırılması amacıyla  restore edilmesinin ardından proje açılış töreni düzenlendi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:55
Bartın'da 20 yıldır kullanılmayan otelle ilgili flaş gelişme!

Bartın Valisi Nusret Dirim, "Ulus Doğa Park" adı verilen otelin açılış  töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir işbirliği ve BAKKA desteği ile oteli  turizme kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ulus'un turizm potansiyeli olan bir ilçe olduğunu ve ilçedeki  nitelikli tesislerin arttırılmasının 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra  ilçesine rakip olma anlamına gelmediğini ifade eden Dirim, şöyle konuştu:

"Burada aslında pastayı büyütüyoruz. Pasta büyüdüğü zaman müşteri  artacak ve herkesin hissesi, kazancı daha çok olacak. Turizmi böyle görmemiz  lazım. Bugün bölgemize gelen birçok turist maalesef konaklama yapmadan dönüyor,  çünkü bölgemizdeki tesislerin nitelik olarak kendilerini tatmin etmediğini  düşünüyorlar. Özellikle Ege ve Akdeniz ile kıyaslandığında maalesef otellerimiz  nitelikli değil. Özellikle bu bölgede doğa ve orman olarak çok güzel bir  potansiyel var. Bunu el birliğiyle harekete geçirmemiz gerekiyor. İlimiz ve  ilçelerimizin geleceği için turizm önemli bir ağırlık teşkil edecektir. Tabii şu  an projenin tamamlanma toplantısı için buradayız. Önümüzdeki günlerde konaklamaya  açılması için de bir açılış olacak. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da ilçede uzun yıllardır  beklenen bir projenin hayata geçmesi ve sonuçlanmasının herkesi memnun ettiğini  belirtti.

Mülkiyet, kamulaştırma sorunları ve 1990'’lı koalisyon yıllarında  çürümeye terk edilen bir kamu yatırımının BAKKA ve Ulus Belediyesi işbirliğiyle  hayata geçtiğini dile getiren Tunç, "Valimizin de destek verdiği Ulus Belediye  Otelinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Küre Dağları Milli Parkı'nın  içerisinde yer alan doğa kenti Ulus ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin  konaklayabileceği, bölge ekonomisine ve bölge turizmine önemli katkı sağlayacak  bir esere Ulus ilçemiz kavuşmuş oldu. Milli servetimizin heba olmaması için  ormanla iç içe olan ve kapalı yüzme havuzlu otelimizi ilçemiz ve bölge turizmine,  ülke ekonomisine kazandırdık." dedi.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ise 25 yıl önce temeli atılan  ve arazisinde çıkan mülkiyet sorunu nedeniyle yaklaşık 20 yıldır atıl durumda  bekleyen oteli turizme kazandırma kararlılığında olduklarını ve bunun için  başladıkları çalışmayı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tesisin turizme kazandırılmasına yönelik geçmişte yapılan projeyi  göreve geldikleri 2014'te yeniden revize ettiklerini ve hazırladıkları projeyle  BAKKA'dan finans arayışına girdiklerini aktaran Uzun, "Sayın Milletvekilimiz  Yılmaz Tunç'un ve sayın valimizin desteğiyle projemiz BAKKA tarafından kabul  edildi. Otelin, yeniden ayağa kaldırılması için gerekli olan yaklaşık 1 milyon  200 bin lira bedelin yaklaşık 800 bin lirası BAKKA tarafından karşılandı." diye  konuştu.

Protokol tarafından açılış kurdelesinin kesildiği törende otel odaları  gezildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:55
  1. Bartın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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