  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kimse laf etmezken Yeni Akit yazarı gerçekleri haykırmıştı! Uluslararası spor düzeni bir mafya düzenidir ve korsandır

Yumaklı: Dünyada otorite olarak kabul edilen ve yardım alınan bir ülkeyiz diyerek tüm detayları paylaştı

Hamas'tan İslam ve Arap ülkelerine çağrı

Peugeot 5008 Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu!

Ali Koç şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

Güvenlik kaynakları duyurdu! Suriye'deki bayrak provokatörü yakalandı!

ABD’den Japonya’ya 36 F-16 uçağı yerine 48 F-35A uçağı: Modernizasyon kapsamında yeni savaş uçakları

UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararı sonrası Türkiye tek yürek oldu
Gündem Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
Gündem

Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2024-07-06 07:27:00 -
Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca Bartın ve Düzce'de idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Bartın İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın olarak belirlenmesine ve Düzce İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce olarak belirlenmesine karar verildi.

O ülkede mahkeme, özel Müslüman okulunun kapatılmasına yönelik kararı reddetti
O ülkede mahkeme, özel Müslüman okulunun kapatılmasına yönelik kararı reddetti

Dünya

O ülkede mahkeme, özel Müslüman okulunun kapatılmasına yönelik kararı reddetti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Resmi İlanlar

Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23