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Aktüel Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının sona erdiğini bildirdi
Aktüel

Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının sona erdiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:48:50 -
Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının sona erdiğini bildirdi

BARTIN (AA) - Bartın Valiliği, il dışından gelenlere yönelik PCR testi uygulamasının 31 Aralık 2020'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayana kadar il dışından gelen yaklaşık 4 bin kişinin rutin HES kodu kontrolü sırasında, vaka sayısının yoğun olduğu illerden gelenlere tarama maksatlı yapıldığını, artık devam etmediğini belirtti.

Bartın Valiliğince internet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada, "il girişinde zorunlu PCR testi yapıldığı" şeklindeki paylaşımların yer aldığı ve bu nedenle kamuoyuna açıklama yapılmasının gerekli olduğu ifade edildi.

İl girişinde yapılan uygulamanın, izolasyon ihlallerini tespit maksatlı HES kodu kontrolü olduğu, PCR testi uygulamasının da 31 Aralık 2020'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayana kadar il dışından tatil veya izin maksatlı gelen yaklaşık 4 bin kişinin rutin HES kodu kontrolü sırasında, vaka sayısının yoğun olduğu illerden gelenler üzerinde tarama maksatlı yapılan bir uygulama olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulama sırasında ayrıca, kişilerin, pasaportsuz seyahat edilebilen ülkelerden gelip de öncesinde İngiltere bağlantısı olup olmadığı da sorgulanmıştır. 400 civarında alınan numuneden 4 kişi pozitif çıkmıştır. Sosyal medyada ve haber portallarında paylaşılan haberler artık devam etmeyen uygulamaya ilişkin görsel ve bilgilerin tekrarıdır. İl genelinde riskli meslek grupları (market çalışanı, kargo elemanı, servis elemanları, yemek dağıtanlar, berberler vb) ve il dışından gelenlerin, sağlık kontrolleri sonrasında gerekli görülmesi halinde belirli periyotlarla ikametlerinde teste tabi tutulması uygulaması olağan şekilde devam etmektedir."

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