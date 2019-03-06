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Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7 madalya ve 1 kupa

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonasında 7 madalya ve 1 kupa aldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:09
Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7 madalya ve 1 kupa

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonasında 7 madalya ve 1 kupa aldı.


Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, Türkiye Üniversiteliler Spor Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu ve işbirliği ile düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonasında büyük bir başarı elde etti. Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada, BESYO öğrencilerinden Hasan Engin birinci olarak altın, Talha Boğaz ise ikinci olurak gümüş madalya aldılar. Bartın Üniversitesi’ne gümüş madalyalar ise Vahit Demirci, Murat Tur, Burak Ünal, Abdülkadir Altınsöz ve Tuğba Bayrak’tan geldi. Bartın Üniversitesi BESYO, 271 sporcunun katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonasında bir de kupa almayı başardı.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun aldığı başarılardan dolayı BESYO öğrencilerini tebrik ederek, “Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri sporun her dalında adından söz ettirmeyi başarıyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda bizleri en iyi şekilde temsil ederek, göğsümüzü kabartıyor. Son olarak öğrencilerimiz, Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonasına katılmış ve 7 madalya ile 1 kupa almayı başarmıştır. Öğrencilerimizi teker teker tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Ayrıca başarılara doymayan değerli öğrencilerimizi daima motive ederek, geleceğe hazırlayan BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:09
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