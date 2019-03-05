Bartın TSO’dam istihdam seferberliğine destek

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlattığı “İstihdam Seferberliği 2019” programınına tam destek açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlattığı “İstihdam Seferberliği 2019” programına Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’ndan destek geldi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, İŞKUR İl Müdürü Adnan Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ekrem Öztekneci’nin de katıldığı toplantıdaki konuşmasında, “Büyüyen Türkiye vizyonu çerçevesinde geleceğimizin teminatı gençlerimizin önünü açmak ve onlara istihdam alanları oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. İstihdam Seferberliği 2019 programı iş camia’mıza hayırlı olsun” dedi.

Programın bir sürü destek ve teşvikleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Başkan Balık, “İş dünyası olarak İstihdam Seferberliği kapsamında verilecek teşvik ve desteklerden tüm üyelerimizin yaralanmasını bekliyoruz. İstihdam konusunda devletimizin teşvik ve destekleri işverenlerin elini güçlendirdi. Bu sayede daha fazla üretip daha fazla ihracat ile katma değerimizi artırarak 2023 hedeflerine doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. Güçlü bir ülke olmanın yolu üretmekten geçer. ’İstihdam Seferberliği 2019’un iş dünyasına kazandırdığı teşvik ve desteklere değinecek olursak, 30 Nisan’a kadar ilave istihdam yapan firmalara her çalışan için 3 ay boyunca prim, vergi ve ücret desteği verilecek, devam eden 9 ayda ise prim ve vergiler devlet tarafından karşılanacak. Kısa Çalışma Yönetmeliği uyarınca, ekonomik sebeple çalışma sürelerini azaltan ya da durduran iş yerlerinde 3 ay boyunca, azaltılan süreye ilişkin çalışan ücreti İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. 2019 yılı için 12 ay süreyle, çalışan sayısı 500’e kadar olan işverenlere aylık 150 TL , 500 ve üzeri çalışanı olan işverenlere aylık 101 TL asgari ücret desteği verilecek. SGK primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık destek devamlı hale gelecek. Bartın Kalkınmada öncelikli 51 il arasında olduğundan sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulanacaktır” diye konuştu.

Gençlerin istihdamına büyük önem verdiklerini de kaydeden Başkan Balık, “Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği İşbaşı eğitim programlarına katılan kursiyerlerin 3 ay, imalat ve bilişim sektörüne 6 ay Siber güvenlik, kodlama, yenilenebilir enerji gibi günümüzün ve geleceğin mesleklerine 9 ay boyunca ücret ve sigorta desteği devlet tarafından karşılanacak. 2-5 yaş arası çocuğu olan kadın katılımcıların çocuk bakım destekleri de devlet tarafından karşılanacak. İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Odamız ve İşkur İl Müdürlüğü arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında Tam Destek vermeye devam edeceğiz. İş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünü hazırlamak için , 8 aya kadar mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Kursiyerlerin ücretleri ve sigortaları devlet tarafından ödenecek. Gurur duyduğumuz gençlerimizi istihdam edebilmek ve verimli hale getirebilmek için İstihdam seferberliği atılacak en önemli adımlardan biridir. Bunun için ’’İstihdam Seferberliği 2019’’ programını can-ı gönülden destekliyoruz” şeklinde konuştu.