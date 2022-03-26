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Oruç Bartın imsakiye 2022 | Bartın iftar saat kaçta?
Oruç

Bartın imsakiye 2022 | Bartın iftar saat kaçta?

Ramazan ayında gün içerisinde neredeyse milyonlarca kişi “Bu akşam iftar kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor. Ramazan öncesi imsakiyeler belli oldu. Peki, Bartın ilk iftar saat kaç? 2022 Bartın imsakiye

Yeniakit Publisher
2022-03-26 22:31:00 -
Bartın imsakiye 2022 | Bartın iftar saat kaçta?

Üç aylar recep ayıyla birlikte 2 Şubat 2022’de başladı. 4 Mart’ta ise şaban ayına girildi. Bereket ve huzurun ayı ramazan ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Bayram ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bartın’da ilk imsak saat 04.57, ilk iftar ise 19.23’te yapılacak.

Bartın imsakiye 2022 | Bartın iftar saat kaçta?

 

Bayram günlerinde oruç tutulur mu?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

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