Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonu bilirkişi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonu, 5 Mart 2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince, Bartın il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 2023 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacak.



BAŞVURU ŞARTLARI :



a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c)En az ilkokul mezunu olmak,

ç)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyetini icra etmesi,

g)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

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