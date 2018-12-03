Barselona Belediyesinden İsrail hükümetine Gazze tepkisi

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesindeki Barselona Belediyesi, Gazze'ye gönderdiği bir heyetin girişine izin vermediği için İsrail hükümetinden açıklama istedi.

Barselona Belediyesince yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisi Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Üyesi Laura Perez'in başkanlığındaki heyetin bugün Gazze'ye girişinin, İsrail hükümeti tarafından "hiçbir gerekçe gösterilmeden" engellendiği bildirildi.

Söz konusu heyetin, bazı iş birliği projelerini takip etmek için Gazze'ye girmek istediği ve İsrail sınırındaki tüm kurallara uydukları belirtildi.

Heyetin Gazze'ye girişine izin verilmemesine ilişkin bildirimin, İspanya'nın Kudüs Başkonsolosluğu aracılığıyla yapıldığı ve "hiçbir gerekçe gösterilmediği" vurgulandı.

Barselona Belediyesinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) desteğiyle toplam 9 proje yürüttüğü bilgisi paylaşılırken, "tarihindeki en zor dönemlerden birinde Gazze'ye iş birliği çalışmaları için giden heyeti engelleyen İsrail hükümetinden açıklama istenildiği" kaydedildi.







