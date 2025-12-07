Barrack’tan “93 darbeyi biz yaptık” itirafı! Darbeciler bizim çocuklar

Amerikalı ünlü düşünür Noam Chomsky’nin, “Bütün darbelerin arkasında ABD ve İngiltere vardır” açıklaması hafızalardaki tazeliğini korurken, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da benzer bir itirafta bulundu. Daha önce yaptığı “meşruiyet” açıklamasıyla, vesayet özlemiyle yanıp tutuşan seküler azınlığın gönlüne giren küstah elçi Barrack, BAE’de düzenlenen bir konferansın ardından gerçekleştirdiği açıklamasında ‘ABD’nin dünya genelinde 93 darbeye ve rejim değişikliğine müdahil olduğunu’ itiraf etti. “Saddam Hüseyin senaryosu Libya’dan farklı değil. Kaddafi ve Libya’da aynı şeyi yaptık” diyerek, akan her damla kanda ülkesinin payı olduğunu belirten Barrack’ın açıklamaları akıllara, başta Türkiye olmak üzere insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak geçen ve seküler azınlığın “özgürlük” masalıyla aklamaya çalıştığı ABD destekli kanlı darbeleri getirdi. Küstah elçi Tom Barrack’ın ibretlik açıklaması, “Bizim çocuklar başardı” klişesinin damga vurduğu lanetli 27 Mayıs 1960 darbesini organize eden, 12 Eylül 1980 cuntasına zemin hazırlayan, 28 Şubat 1997’de silahsız kuvvetleri devreye sokan ve son olarak 15 Temmuz 2016’daki FETÖ hain darbe girişimindeki rolü ile Türkiye’de siyaset mühendisliliğine soyunan Amerika’nın kanlı yüzünü deşifre etti.

HER DARBEDE PARMAĞI VAR

Her fırsatta demokrasi vurgusu yapan ABD, dünyanın farklı ülkelerinde kendi çıkarlarına uymayan hükümetleri de CIA destekli darbelerle iktidardan uzaklaştırdı. Amerikan politikalarına aykırı hareket ederek petrol kuyularını millileştiren İran Başbakanı Muhammed Musaddık, 1953 yılında CIA destekli “Ajax” operasyonu adı verilen bir darbeyle devrilirken, 1963 yılında Güney Vietnam’da ABD’den 40 bin dolar alan darbeciler Devlet Başkanı Ngo Dinh Diem’i iktidardan uzaklaştırdı. 1965 yılında Endonezya Devlet Başkanı Ahmet Sukarno, 1973’te ise Şili’nin sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende, Amerikan karşıtı politikalarının bedelini darbelere maruz kalarak ödedi. 3 Temmuz 2013 tarihinde ise Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, darbeci general Sisi tarafından iktidardan uzaklaştırılırken, 31 Ağustos 2016’da Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, ABD kökenli bir yargı darbesiyle devrildi. Devlet Başkanı Joao Goulart önderliğindeki hükümet ise Çin ile yakınlaşmasının bedelini Genelkurmay Başkanı Humberto Castello Branco öncülüğündeki 1964 tarihli darbeyle devrilerek ödedi.

CHAVEZ YEMEDİ MADURO'YA DA

2004 ve 2005 yılarında ise dünya ABD’nin desteklediği renkli darbelerle sarsıldı. Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan’daki iktidarlar Rusya ile yakınlaşmasının bedelini, ABD’nin desteklediği sokak anarşizmi neticesinde yıkılarak ödedi. ABD karşıtlığı ile bilinen ve petrol rafineleri konusunda devletçi bir politika izleyen dönemin Venezuela Devlet Başkanı Chavez’de, ABD destekli muhalifler tarafından devrilmek istendi. 17 yıl sonra Chavez’in halefi Maduro’ya karşı da darbe girişiminde bulunan ABD, her iki teşebbüsten de eli boş döndü. ABD ayrıca, 1954 yılında Guatemala’da, 1959 yılında Haiti’de, 1960’da Kongo’da ve 1961’de Dominik Cumhuriyeti’nde doğrudan ya da dolayı olarak darbelere destek verdi. Bu ülkelerde darbelere maruz kalan liderlerin ortak özelliği ABD düşmanlığı olurken, darbe sonrası bölgeler adeta büyük şeytanın sömürgesi haline geldi.

ERDOĞAN KÖKLERİNİ KAZDI

Tom Barrack’ın tarihi itirafını Akit’e değerlendiren Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise, şunları söyledi: “Büyük şeytan Amerika’nın bütün darbelerin arkasında olduğunu zaten biliyorduk. Tom Barak malumun ilanını yapmış. 12 Eylül darbesi yapıldığında, kendileri resmi ağızdan ‘Bizim çocuklar başardı’ ifadesini kullandılar. Darbenin bu memleketin evlatlarının değil, affedersiniz Amerikan oğlanlarının bir operasyonu olduğunu kendileri itiraf etmiş oldular. Aynı şekilde diğer darbelerin arkasında da Amerika’nın olduğu, onlarla işbirliği halinde İsrail’in olduğunu biliyoruz. Mesela 28 Şubat darbesinin arkasında hem ABD hem de onun taşeronu İsrail vardı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu ile Çevik Bir, devamlı İsrail’le ilişkiler içerisindeydiler. Askeri ve stratejik anlaşmalar adı altında Türkiye’yi onlara teslim etmişlerdi. CHP de maalesef tek parti döneminden itibaren bu ülkenin kendi milli dinamikleri üzerinde değil, dış güçlerin arzuları istikametinde şekillenecek bir yapıya bürünmeye gayret ettiler. 27 Mayıs ihtilalini yıllarca bir ‘Özgürlük Bayramı’ gibi kutladılar. Ancak son 25 yıldır Tayyip Erdoğan gibi milli bir lider bu ülkenin başına geldi. Ve bu utançtan bu ülkeyi kökünden kurtardı.”

Kaynak: Yeniakit