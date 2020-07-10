Barosu da yargısı da CHP’nin arka bahçesi

Yeni kanun teklifi içinde yer alan çoklu baro sisteminin yargıyı siyasallaştıracağı iddiasına bulunan CHP’nin baroları uzun yıllardır arka bahçesi gibi kullandığı ortaya çıktı. İstanbul ve Ankara barolarından başkanlık yapmış birçok ismin CHP’de önemli görevlerde bulunduğu belirlendi. Yargı içerisinde de kritik görevler ifa etmiş bazı isimlerin aynı dönemde CHP üyesi olduğu yahut daha sonra parti saflarında siyaset yaptığı öğrenildi.

Barolarda CHP hükümranlığı

Barolardaki antidemokratik yapıyı demokratik bir zemine çekmek için hazırlanan Çoklu Baro Yasasına amansız bir muhalefet sergileyen Ankara, İstanbul ve İzmir Barolarının, ‘yargı siyasallaşır’ iddiası trajikomik bir söylem olmaktan öteye gitmiyor. Üç büyük baronun çarpıtmasına çanak tutan CHP ise barolar üzerindeki hakimiyetini kaybetmemek için manipülasyonu adeta köpürtüyor. Oysa Türk siyasi tarihinin arşivleri; ‘hukukun siyasallaşacağı’ söylemini dilinden düşürmeyen baro yöneticilerinin CHP içerisinde siyaset yaptığını gözler önüne seriyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eski Başkanı Özdemir Özok, aynı süreçte CHP üyesiydi. Özok, CHP üyeliği sıfatı devam etmesine rağmen dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atanmıştı.

CHP’nin arka bahçeleri

Bir önceki dönem İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal’ın aynı anda CHP üyeliği de mevcuttu. Ankara Baro Başkanlığı ise CHP’de üst düzey siyaset yapmak için adeta bir turnusol kağıdı görevi görüyor. Ankara Barosu Eski Başkanları’ndan Önder Sav, uzun yıllar boyunca CHP Genel Sekreterliği yaptı. Yine Ankara Barosu Başkanlarından biri olan Hakkı Süha Okay, CHP Genel Başkan yardımcılığı ve Ankara milletvekilliği görevlerini yürüttü. Ankara Barosunun eski başkanlarından Atilla Sav ve Tuncay Alemdaroğlu CHP’nin aktif üyeleri arasındaydı. CHP’nin sözde Adalet Yürüyüşü’ne üç büyük baronun yanı sıra; Bursa, Adana, Manisa, Tekirdağ, Artvin ve Gaziantep Barosu katıldı. On yedi baroya üye 300 avukat da provokatif yürüyüşe iştirak etti.

Yargıyı da arka bahçesi yapmışlar

Yargının yüksek organlarında da durum pek farklılık göstermemiş. Refah Partisi (RP) ve Fazilet Partisi’ni (FP) kapatan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a siyasi yasak isteyen Vural Savaş CHP’ye üye oldu. Daha sonraki süreçte de CHP’den milletvekilliği adaylığı başvurusu yaptı. 2002 seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olmasını engelleyen Yargıtay 8. Daire Başkanı Naci Ünver, uzun yıllar CHP’de siyaset yaptı. Erdoğan’ın 2002 seçimlerinde aday olmasını engelleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ünver, CHP’de siyaset yaptı. 28 yıl boyunca CHP’de aktif olarak siyaset yapan Yekta Güngör Özden, ilki 1991’de olmak üzere iki dönem Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı görevini üstlendi.