Barolar arka bahçe olmaktan kurtarılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla barolarda seçim sistemini değiştiren düzenleme için hukukçu siyasetçiler ve avukatlar Akit’e değerlendirmelerde bulundu. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, Ak Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya getirilen düzenlemeyle avukatların daha özgürlükçü olması için çalıştıklarını söyledi. Baroların yönetim yapısı ile seçim sistemini değiştiren yasa çalışmasında sona gelinirken yapılan tartışmaları Akit’e değerlendiren Adalet Komisyonu üyesi Ak Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, çalışmaların devam ettiğini, daha özgürlükçü, demokrasiyi savunan bir çalışma yapıldığını belirterek, “Henüz netleşmedi ama şöyle kısa bir şey söyleyebilirim. Barolarda demokrasiyi, çoğulculuğu, özgür düşünceyi hakim kılacak, çoğunlukçu bir azınlığın hakimiyetinden ve tahakkümünden kurtarabilecek bir çalışma yapıyoruz. Avukatlar baronun her kademesinde hakkaniyetle temsil edilerek özgür olacaklar Avukatların kayıt olmaması şartı şu aşamada yok” ifadelerini kullandı.

Barolar bir siyasi görüşün arka bahçesi olmaktan kurtarılmalı

Rahmetli Erbakan’ın avukatlığını yapmış siyasetçi Avukat Mehmet Ener de, “Barolarda nispi temsil sistemine geçilmelidir. Çarşaf liste ile yapılan seçimlerde her ne kadar listede çizmeler oluyorsa da aynı liste seçimi kazanmaktadır. Bu demokratik işleyişe aykırıdır. Barolar ve meslek kuruluşları meslek sorunları ile ilgi açıklama, öneri ve eylemler yapabilmelidir. Avukat veya odaya bağlı meslek mensupları kendi aralarında kuracağı dernek ve vakıflar aracılığı ile toplumsal açıklamaları yapabilmeli ki, barolar bir siyasi görüşün temsilcisi veya siyasi partinin arka bahçesi olmaktan veya söyleminden kurtarılmalıdır. Tabii barolarla ilgili bir düzenleme yapılırken hakim ve savcıların üye oldukları derneklerde de düzenleme yapılmalıdır. Yargının kurucu unsurları hep birlikte ele alınmalı, savunma hakkını kısıtlayıcı düzenlemelerden kaçınılmalıdır” görüşünü dile getirdi.

TBB başkanını siyasiler değil, avukatlar seçmelidir

Ankara Barosu Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Hukuki Mücadele Derneği Üyesi Avukat Orhan Gür ise, “Aynı şehirde birden fazla baro kurulabilmesine olanak tanıyarak çoklu baro sistemine geçiş doğru olmasa da; özellikle büyük baroların avukat haklarından çok partilerin arka bahçesi niteliği sebebiyle, güncel siyasete karışmasını engellemek, aynı değişiklik ile getirilmek istenen ve birçok avukat tarafından da desteklenen, öncelikle nispi temsil suretiyle baro yönetiminin belirlenmesi konusunda çoğulcu yönetimin de bu duruma devam etmesi halinde ancak kabul edilebilir. Yani öncelikle değişiklik sonrası nispi temsil suretiyle belirlenecek baro yönetimlerinin icraatları beklenilmelidir. TBB başkanı ise delegasyon marifetiyle ile değil, bizzat avukatlar tarafından seçilmesi şeklinde bir değişikliğe gidilmelidir. Avukat sayısı az barolara fazla güç yüklemek, ilerde daha büyük sorunlara yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.