Baro başkanlarından Metin Feyzioğlu'na provokatif saldırı
50 bin avukat üye olmasına rağmen yanına aldığı 15-20 kişilik bir avuç vesayetçi ile yürüyüş yapan İstanbul Barosu, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na provokatif saldırıda bulundu. Ankara'da protesto düzenleyen baro başkanları, istifasını istediklerini Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu alana almadı.
Koltuk korkusuyla yollara düşen baro başkanları, Ankara'daki protesto alanına gelen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na sırtlarını döndü ve alana girmesine izin vermedi.
Avukatlık Kanunu’nda baroların yapısıyla ilgili yapılması planlanan adil idari değişiklikleri protesto etmek amacıyla 15-20 kişilik bir avuç vesayetçi Baro başkanı Ankara’da eylem yapıyor.
Koltuk korkusuna düşen baro başkanları Bugün Ankara’daki protesto alanına gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na "Bunların sorumlusu sensin, sana rağmen baroları böldürmeyeceğiz. İstifa et Metin Feyzioğlu" diyerek provokatif saldırıda bulundu.
Vesayetçi baro başkanı ve avukatlardan oluşan 15-20 kişilik grup, Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde yapılacak olan değişikliğe karşı birçok ilden "Savunma Yürüyor" sloganıyla 19 Haziran günü yürüyüş başlatmıştı.