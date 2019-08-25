0553 313 94 23

Baro başkanı gelmeyince programın adını ‘kelek’ koydu

İzmir’de yerel bir kanalda yayınlanan ‘Menderes Fırtınası’ programının bu haftaki konuğu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak ’adli yıl açılış töreni’ davetini reddeden İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel olarak duyuruldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:56
Baro başkanı gelmeyince programın adını ‘kelek’ koydu

İzmir’de yerel bir kanalda yayınlanan ‘Menderes Fırtınası’ programının bu haftaki konuğu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak ’adli yıl açılış töreni’ davetini reddeden İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel olarak duyuruldu. Programın sunucusu Mustafa Ali Fırtına, Yücel’in programına katılacağını bildirip gelmemesi üzerine çok sert tepki göstererek, programa ’kelek’ başlığını verdi.


İzmir’de yayın hayatına devam eden yerel kanalda her cumartesi Menderes Fırtınası isimli programı hazırlayıp sunan Gazeteci/Yazar Mustafa Ali Fırtına, programında buluşmak için onay aldığı İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel yayına gelmeyince yeni bir konuk çağırmayarak izleyenlere boş koltuğu gösterdi. Yücel’e çok sert tepki gösteren Fırtına, “Bugün bu saatte burada olması gereken İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel’in koltuğu gördüğünüz gibi boş. Şimdi gelin isterseniz programımın bugünkü ’kelek’ bölümünün ayrıntılarını sizlere açıklayayım” ifadelerini kullandı.


Fırtına, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ile yaptığı görüşme ve yazışmaları aktardı. Fırtına, tanıtımdan yarım saat sonra mazeret öne süren İzmir Barosu Başkanı’na sunduğu alternatif çözüm önerilerinin de kabul edilmediğini belirterek, program sonunda da İzmir Barosu Başkanı’na, “Bugün acaba gerçekten şehir dışında mısınız? Şehir dışındaysanız sizin de onayınızla duyurulan bu programın yayına girmesine daha 3 gün olmasına rağmen önce çekilip banttan yayınlanması ile ilgili alternatif çözüm önerilerimizi neden kabul etmediniz?" dedi.


Fırtına, ’adli yıl açılış töreni’ne katılmayacağını bildirdiği yazılı metinde basın hürriyetinden bahseden İzmir Barosu Başkanı’nın tutumunun nezaketten uzak olduğunu belirterek, “Kim bilir belki ’katılmayacağım’ dediği ’adli yıl açılış töreni’ne de katılabilir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk canlı yayında duyurdu! ‘Soruşturma başlatıldı, bitmek üzere’
    1. Bakan Selçuk canlı yayında duyurdu!..
    2. 15'inci Bodrum Müzik Festivali ilgi..
    3. Gaziantep’te 2 kadın tırnakçılık..
    4. FETÖ’nün kurbanı olmayın!
    5. Çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek..
    6. Adıyaman Ünal Turizm'den açıklama: Biz..
    7. G7 Zirvesi’nde ikinci gün
    8. 30 Ağustos provası göz doldurdu
    9. BTSO, Kırgızistan ile işbirliğini..
    10. Aksa Jeneratör dünya çapında 168..
    11. Cizre'deki bombalı saldırının failleri..
    12. Bir suikast daha! Çeçen lider camiye..
    13. Ormana’nın tarihi düğmeli evleri
    14. Bakan Pekcan’dan okul alışverişi..
    15. Fenerbahçe pes etmiyor
    16. Karesili vatandaşlar atık getirdi,..
    17. Galatasaray’dan UEFA Süper Kupa’nın..
    18. Kurban Bayramı'nda korunan alanlara..
    19. "Cep telefonları bilinenden üç kat..
    20. Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam..
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek