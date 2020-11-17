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Gündem ‘Barlar sokağı’ inadına devam
Gündem

‘Barlar sokağı’ inadına devam

Eskişehir’de CHP’li Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılması planlanan ve vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşlarının karşı çıktığı, Kaymakamlığın da 15 sayfalık olumsuz rapor verdiği barlar sokağı rezaletinde belediye bunca tepkiye ve olumsuz rapora rağmen geri adım atmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:51:00 -
‘Barlar sokağı’ inadına devam

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin üniversite, lise ve ilkokulların bulunduğu yere yakın bazı cadde ve sokakları içkili mekana dönüştürme projesi tepkiyle karşılandı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri de Akit aracılığıyla yetkililere çağrıda bulunarak, barlar sokağı rezaletinin gençleri ifsadın ellerine, haramın kucağına atacak bir proje olduğunu vurguladılar. Vatandaşlar ise “Mahallemizde sarhoş narası istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Akit’in ulaştığı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise sorularımızı cevapsız bırakarak, “Açıklama yapmayacağım” dedi. Kurt’un, söz konusu projeyi iptal edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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