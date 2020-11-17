‘Barlar sokağı’ inadına devam

Hasan Eğrigöz Ankara

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin üniversite, lise ve ilkokulların bulunduğu yere yakın bazı cadde ve sokakları içkili mekana dönüştürme projesi tepkiyle karşılandı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri de Akit aracılığıyla yetkililere çağrıda bulunarak, barlar sokağı rezaletinin gençleri ifsadın ellerine, haramın kucağına atacak bir proje olduğunu vurguladılar. Vatandaşlar ise “Mahallemizde sarhoş narası istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Akit’in ulaştığı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise sorularımızı cevapsız bırakarak, “Açıklama yapmayacağım” dedi. Kurt’un, söz konusu projeyi iptal edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.