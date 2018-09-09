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Bariyerlere giren sürücü feci şekilde can verdi

İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan sürücü Müstecep Şahin (44), feci şekilde can verdi.

09 Eylül 2018 Pazar 14:54
Bariyerlere giren sürücü feci şekilde can verdi

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Gölü mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JNN 65 plakalı otomobiliyle Hadımköy yönünde seyir halinde olan Müstecep Şahin isimli sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybetti. Sol şeritte seyreden Şahin, otomobiliyle bariyerlere şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarları üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta ikiye katlanmış olan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Müstecep Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Büyükçekmece Gölü mevkiinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:54
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