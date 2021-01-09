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Yerel Bariyerlere çarpan TIR trafiği kilitledi
Yerel

Bariyerlere çarpan TIR trafiği kilitledi

Bolu'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan TIR trafiğin durmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 15:06:00 -
Bariyerlere çarpan TIR trafiği kilitledi

Bolu'daki kaza, saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı istikametine seyir halinde olan Bertan Ünlü İdaresindeki 06 BLA 79 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton bariyerleri deviren TIR yolda makaslayarak durabildi.

Kazada, TIR sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Abdullah Ünlü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kazada, yolu kapatan TIR nedeniyle Abant Tabiat Parkı’na gitmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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