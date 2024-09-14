  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bariyerlere çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Yerel

Bariyerlere çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-09-14 09:11:00 -
Bariyerlere çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.

Bursa'da Mudanya Bulvarı'nda ilerleyen Murat Erkılıç (25) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre ileri savrulurken sürücü bariyerlerin arasında sıkıştı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Erkılıç'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23